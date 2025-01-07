Suriye'nin üçüncü resmî gazetesinin adı değiştirildi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:16

Suriye'de geçici hükümete bağlı Enformasyon Bakanlığı, devlete ait Tişrin gazetesinin adını "Al-Hurriye Gazetesi" olarak değiştirdi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, ön sayfada yer alan bir yazıda, yazı işleri departmanı şunları yazdı:

“Çünkü hürriyet... Çünkü bu, yüzlerini yeni bir şafağa ve parlak bir ufka çeviren, vatanlarına duydukları sınırsız tutkuyla şekillenen Suriyelilerin tercihidir. ' Hürriyet ' bizim platformumuz, simgemiz ve altın adresimiz olacak, çünkü biz ifadenin samimiyeti kadar anlamın samimiyetini de arayan okuyucular ve takipçilerle gerçek bir sıcak el sıkışma arayışındayız.”

Yazı şöyle devam etti:

“Özgürlük artık Suriye'ye, vatana, halka ve medyaya dayanan bu Suriye gazetesinin çalışmalarının başlangıç noktasıdır. Hürriyet, her özgür insanın platformudur... ve kendini adamış özgürlüğün bir unvanı olacaktır."

İlk sayısı Ekim 1975'te Ekim Savaşı'nın ikinci yıldönümünde yayınlanan Tişrin, geçen yıl 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü ele geçiren yeni yönetimin Baas Partisi'ni feshetmesinin ardından akıbetine karar verilmeyen Arap Sosyalist Baas Partisi'nin sözcüsü el-Sevra ve el-Baas ile birlikte Suriye'nin üçüncü resmî gazetesidir.

Yeni yönetimin Suriye'de kontrolü ele geçirmesinden bu yana, Suriye televizyonu başta olmak üzere Suriye'nin resmi medya kuruluşları neredeyse hiç faaliyet göstermedi.