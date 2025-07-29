Türkiye-Suriye yakınlaşmasına İsrail'den tepki: Hedefi, İran'ın boşluğunu doldurmak

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris’te bir araya geldi.

Görüşme, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yediot Aharonot’un aktardığına göre, toplantının yeri gizli tutuldu ve içerikle ilgili hiçbir bilgi basına sızdırılmadı.

Barrack, yaptığı kısa açıklamada, görüşmenin "olumlu bir atmosferde" gerçekleştiğini ve tarafların "bu tür görüşmeleri sürdürme" konusunda anlaştıklarını belirtti. Ancak yeni görüşmelerin nerede, ne zaman ve hangi formatta yapılacağına dair netlik sağlanmadı.

25 YIL SONRA GELEN İLK TEMAS

Bu görüşme, İsrail ile Suriye arasında 25 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk üst düzey diplomatik temas olma özelliğini taşıyor.

En son 2000 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak, Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el-Şara ile ABD’nin Shepherdstown kentinde bir araya gelmişti. El-Şara, Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni olarak da biliniyor.

Paris’teki görüşme, İsrail’in geçtiğimiz günlerde Şam ve çevresindeki güvenlik yapılarıyla ilişkili hedeflere düzenlediği hava saldırılarının hemen sonrasına denk geldi.

Habere göre, Tel Aviv yönetimi, Suriye’nin komşularıyla savaş istemediği yönündeki açıklamalarına rağmen, Şam yönetimine güven duymuyor.

“ANKARA HEDEFİ, İRAN'IN BOŞLUĞUNU DOLDURMAK”

Habere göre Türkiye, İran’ın Suriye’deki etkisinin azalmasından sonra oluşan boşluğu doldurma hazırlığında.

İsrail, Türkiye’nin bu hamlelerinden ciddi şekilde rahatsız. Ankara ile Şam arasında savunma iş birliği görüşmeleri yürütüldüğü, Türkiye'nin Suriye ordusuna eğitmen, subay ve silah desteği sağlamayı planladığı belirtiliyor.

Şu ana kadar Türk askerleri sahaya inmemiş olsa da, Türkiye'nin kendi topraklarında Suriyeli askerleri eğittiği, askeri ekipman sağladığı ve bazı birliklere doğrudan talimat verdiği iddia ediliyor.

“TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMADA DİKKATLİ OLUN”

Tom Barrack, “Suriye’nin kendi kararlarını vereceğini ancak Türkiye ile yakınlaşma konusunda temkinli olunması gerektiğini” söylediği iddia edildi.

Washington’un, Ankara’nın hızlı ve sert çıkışlarından rahatsız olduğu vurgulanıyor.

Suriye tarafı, Paris görüşmesinde İsrail’e saldırma niyetlerinin olmadığını ancak işgal altındaki topraklardan çekilmesini talep ettiklerini net biçimde dile getirdi.

Suriye lideri Ahmed el-Şara'nın, özel görüşmelerde “İsrail, Suriye’yi zayıflatmaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptığı da İsrail basınına yansıyan bilgiler arasında.

Yediot Aharonot’un yorumuna göre, İsrail için bölgedeki en büyük tehdit artık İran değil, Türkiye’nin artan askeri ve siyasi etkisi.

Tel Aviv, Türkiye’nin Kürt, Alevi ve Dürzi toplumları üzerinde yaptığını ileri sürerek, bölgesel barışı tehdit edebileceğini iddia ediyor.