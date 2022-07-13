Türkiye ve BAE arasında iş birliği

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi, ikili heyetler arası görüşme ve Türkiye-BAE Yatırım Çalıştayı’na katıldı.

Heyetler arası görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra çok sayıda iki ülkeden iş insanı katıldı.

"10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT RAKAMI YAKALAMA POTANSİYELİ OLABİLİR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Türkiye delegasyonu olarak kalabalık olarak katıldık. Bütün sektör temsilcileri, ihracat birlikleri başkanları, sektör CEO ve sahipleri buradaydı. BAE tarafından katılan 7-8 farklı sektör temsilcisi vardı. BAE'li Bakan Türkiye ile işbirliği yapma konusunda çok istekli ve arzulu. Önemli ihracatlar yaptığımız ülkelerden birisi. 2021 yılında 5.2 milyar dolar, daha önceki yıllarda 7-8 milyar dolarlık ihracat yapmışız. İki ülke arasındaki işbirliğinin bu çalıştaylarla yukarı çıkacağına inanıyoruz. Özellikle teknolojik alanlarda yatırım konusunda karşılıklı işbirlikleri konuşuldu. Çalıştaylar devam ederse, orta vadede 10 milyar dolarlık bir ihracat rakamı yakalama potansiyeli olabilir" dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADIĞINI TEYİT EDEN BİR GÖRÜŞME OLDU"

Getir şirketinin kurucusu Nazım Salur "Her konuşulanı söylemek doğru olmaz ama, ana fikir olarak iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu. Ciddi bir BAE delegasyonunun Türkiye’nin değişik alanlarında yatırım iştahının olduğunu Türk iş insanları gördü" diye konuştu.