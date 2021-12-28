Türkiye'de casusluk yapmakla suçlanan çift, reklamda oynayacak
Geçen Kasım ayında Türkiye'de tutuklanan çift Mordi ve Natalie Oknin, Netflix'in hit dizisi “Fauda”da rol alan İsrailli aktör Lior Raz ile bir reklam filminde yer alacak.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, Kasım ayında Türkiye'de yüksek profilli bir davada gözaltına alınan İsrailli Mordi ve Natalie Oknin, sigorta şirketi "Bituach Yashir" için bir televizyon reklamında yer alacak.
Jerusalem Post'un aktardığına göre çift, Netflix'in hit dizisi “Fauda” ve “Hit and Run”da rol alan İsrailli aktör Lior Raz ile bir reklam kampanyasında yer alacak.
Lior Raz, İsrailli siyasi gerilim filmi Fauda'nın ikinci sezonunda başrolde (Fotoğraf: NETFLIX)
Gizli ajan ve özel kuvvet rolleriyle tanınan Raz, ironik TV reklamında çifti hapisten kurtarmaya çalışacak.
NE OLMUŞTU?
İsrailli Mody ve Natali Oknin, Çamlıca Kulesi'nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı.
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