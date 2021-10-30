“Türkiye’de paravan şirket...” Maduro’nun kara kutusu suçlamaları reddedecek

30 Ekim 2021 Cumartesi, 10:37

Geçtiğimiz yıl İran'a giderken Batı Afrika’daki ada ülkesi Cabo Verde'de yakıt ikmali sırasında tutuklanan, iki hafta önce ABD’ye iade edilen, Maduro’nun kara kutusu Alex Saab (Saab Moran Alex Nain), pazartesi günü ilk kez kendisini yargılayacak hakim Robert N. Scola’nın karşısına çıkacak.

Saab’ın Avukatı Henry Phillip Bell Reuters'e yaptığı açıklamada, Pazartesi hakim karşısına çıkacak olan müvekkilinin kara para aklama suçlamalarını kabul etmeyeceğini söyledi. Saab, hakkında hazırlanan iddianamede Venezuela’dan 350 milyon doları aşkın kara parayı aklamakla, kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Saab, avukatları aracılığıyla ilk duruşmada izleyici sayısını sınırlı tutmasını talep etti.

TÜRKİYE VE BAE GİBİ FARKLI ÜLKELERDE PARAVAN ŞİRKET

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre Saab, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, Venezuela hükümetinin gıda karşılığında altın programının beyni olarak biliniyor. ABD Maliye Bakanlığı Saab'ı, Türkiye, BAE gibi farklı ülkelerde kendisi ve iş ortaklarıyla birlikte kurduğu paravan şirketler ve karmaşık bir ağ aracılığıyla Maduro ve müttefiklerini zenginleştiren geniş bir yolsuzluk, kara para aklama ağının organizatörü olarak tanımlıyor.

ALTIN SATIMINDA YOLSUZLUK

Amerikan Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) iddialarına göre, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kurduğu halka gıda yardımı sağlayan programı CLAP ‘Yerel Tedarik ve Üretim Komiteleri aracılığıyla Venezuela’ya ithal edilen gıda ürünlerinin karşılığında altın satımında büyük yolsuzluklar yapıyor.

OFAC’a göre bu ağı Alex Saab yönetiyor. Saab ve ortakları Venezuela'nın açlıktan ölmek üzere olan nüfusunu sömürmek için acımasızca kullandıkları geniş çaplı bir yolsuzluk ağını yönetiyor.

CLAP programı aracılığıyla Maduro ve aile üyelerinin fakir ve zor durumda olan Venezuela halkının paraları çalınıyor. CLAP programında yapılan uluslararası yolsuzluklarla Maduro’nun yakın çevresini beslediği yorumları yapılıyor.

BİRÇOK ÜLKEDEKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Amerikalı hukukçular, şimdilik hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Saab’ın bir süre sonra fikir değiştirebileceğini iddia ediyor. ABD’de federal mahkemelerde yargılanan sanıkların yüzde 95’inin savcılıkla anlaşarak itirafçı olduğu belirtiliyor. Pazartesi günü çıkacağı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyeceği belirtilen Saab’ın ilerleyen dava sürecinde itirafçı olması halinde aralarında Türkiye’nin olduğu birçok ülkedeki üst düzey yöneticilerin de başının büyük derde gireceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE PARAVAN ŞİRKET

OFAC kayıtlarına göre, Saab ve iş ortakları Türkiye’de bir paravan şirket kurmuşlar. Yine bu kayıtlara göre, Türkiye’de kayıtlı olan Mulberry Proje Yatırım Anonim Şirketi, yanıltıcı ve şüpheli işlemler ve yolsuzluklar yapıyor.

OFAC, Türkiye’de kurulan bu şirketin Venezuela hükümeti tarafından yönetildiğini ve Saab’ın organize ettiği yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklamanın bir parçası olarak değerlendiriyor.

Venezuela hükümetinin, Mulberry AŞ’yi Saab'ın CLAP yolsuzluk ağının bir parçası olarak Türkiye'de altın satışı için yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için kullandığını belirtiliyor.

VENEZUELA- TÜRKİYE ALTIN TİCARETİ

2018 yılı başından itibaren Venezuela hükümetinin döviz sıkıntısı artınca, hükümet, gıda malzemesi sağlanması için yapılan sözleşmeler dahil olmak üzere bazı kontratların ödemesinin yapılması için altın kaynaklarını kullanmaya başladı. 2019 yılı temmuz ayında Amerikalı yetkililer Saab’ın, Venezuela hükümetinin Türkiye’ye altın satışı için bir yapı kurmak üzere, Venezuela Sanayi ve Ulusal İmalat Bakanı olan El Aissami gibi Venezuela hükümeti yetkilileriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

ABD’li yetkililer bundan 2,5 yıl önce, Venezuela’nın Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı altın ticaretini de mercek altına aldı. 2018 ve 2019 yıllarında, Venezuela ve Türkiye arasındaki altın ticareti takip edilmiş, Maduro rejimiyle iş yapan ülke ya da şirketlerin ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dolaylı yaptırımların hedefi olup olmayacağı sorusu gündeme gelmişti.

“ANKARA BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIYOR”

O dönem ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran ve Venezuela özel temsilcisi olan Elliot Abrams, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’yi Maduro rejimiyle yaptığı altın ticareti konusunda uyardıklarını, Ankara’dan istedikleri düzeyde işbirliği görmediklerini söyledi.

Bu açıklamadan birkaç ay sonra ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı OFAC, Venezuela altınının Türkiye’de satışıyla ilgili olarak İstanbul’daki Mulberry Proje Yatırım Şirketi'ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Türkiye o dönemde ABD’li yetkililerden gelen bu açıklamalara, "Türkiye Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir" diyerek karşı çıktı.

OFAC’a göre, Venezuela’daki altının bir kısmı rafine edilmek üzere başkent Caracas’a gönderiliyor ve daha sonra da Venezuela Merkez Bankası’na satılıyor ve Venezuela dışına ihraç ediliyordu. Altının daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye gibi ülkelere uçakla götürüldüğü ve Türkiye’de bulunan şirketlerin Venezuela hükümetinden altın satın aldığı, paranın Türkiye’deki hesaplara yatırıldığı ve sonrasında da bu paraların Venezuela Merkez Bankası’nın Türkiye’deki hesaplarına transfer edildiği iddia ediliyor.

-Amerika'nın Sesi