Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu: 'Gazze'de ateşkes öngörmüyorum'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:55

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:55

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken bazı anketlere göre demokrat başkan adayı Kamala Harris, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump’a karşı yarışı önde götürüyor. Başkanlık yarışının etkileyebilecek en önemli unsurlardan biri ise 7 Ekim’den bu yana süren ve şiddetini günden güne arttıran Gazze savaşı.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen 26 yaşındaki Türk-ABD çift yurttaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD tarafından yapılan açıklamanın, daha önce Gazze’de hayatını kaybeden ABD vatandaşları için yapılan açıklamalardan farklı olduğunu belirtti. Gezer, “İsrail’i karşısına almaktan çekinen bir ABD gördük. Bu da ABD’nin savaşın başından bu yana olan çelişkili politikasının bir tezahürü” dedi.

‘İSRAİL DESTEĞİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORUM’

ABD seçimlerinin baş başa gittiğini bildiren Gezer, “İlk önce Kamala Harris’e yönelik büyük bir heyecan vardı. Demokrat Parti arkasında birleşmişti. Tarihi bir rekorla kendisine bağışta bulunuldu ama anketlerde hata payı içerisinde Trump’ın önünde görünüyor. Sonuçları birkaç bin oy belirleyecek. Kim seçilirse seçilsin İsrail’e yönelik tutumda ciddi bir değişiklik öngörmüyorum. Harris’in iktidara gelmesi belki Filistinlileri yönelik açıklamalarda bir yumuşamaya sebep olur. Ancak İsrail’e yönelik destekte bir değişiklik olacağını öngörmüyorum. Trump’ın iktidara gelme olasılığında bölge ülkelerini daha vahim bir tablo bekliyor” ifadelerini kullandı. Gezer, Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın 27 Haziran’da gerçekleştirdiği münazarada Trump’ın iki devletli çözüme yönelik net bir tutum belirlemediğini anımsattı.

‘HARRIS TONUNU İYİ AYARLAMAYA ÇALIŞIYOR’

ABD Kongresi’nde Yahudilerin ciddi bir nüfusu olduğunu söyleyen Gezer, Filistin yanlısı tutum sergileyen siyasetçilerin ayrıştırıldığını ve Yahudi lobisinin seçimlerde belirleyici unsurlardan birisi olacağını söyledi. Gezer, “Tabi burada Filistin yanlısı gençlerin, siyasetçilerin ve müslümanların da oyunu dikkate almak gerek. O yüzden Harris tonunu iyi ayarlamaya çalışıyor. Salıncak eyaletlerdeki oyları almak için de daha çok Filistin’i de dikkate alan açıklamalar yaptığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Gazze için barış müzakereleri için ABD’den gelen olumlu mesajların seçim süreci için olduğunu belirten Gezer, “Önümüzdeki günlerde bir ateşkes, esir takası olabileceğini düşünmüyorum” dedi.