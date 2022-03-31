Türkiye’nin Etiyopya ile geçen yıl imzaladığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı

31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin iç savaştaki Etiyopya’yla geçen yıl imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı. TBMM onayına sunulan Türkiye-Etiyopya Askeri Çerçeve Anlaşması, iki ülke arasında karşılıklı askeri personel değişimi ile birlik ve karargâhlarda görev başı eğitimi verilmesinin önünü açıyor. Anlaşma, iki ülkenin savunma sanayisi alanında işbirliği yapmasına da olanak tanıyor.

Etiyopya’da federal ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmaların sürdüğü bir ortamda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 18 Ağustos 2021’de Ankara’yı ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Bu ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, iki ülke arasında “Nakdi Yardım Uygulama Protokolü” “Askeri Mali İşbirliği Anlaşması” ve “Askeri Çerçeve Anlaşması” olmak üzere üç ayrı anlaşma imzalandı. Bunlardan Türkiye-Etiyopya Askeri Çerçeve Anlaşması, geçen hafta onaylanmak üzere TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Türkiye ile Etiyopya’nın yapacağı askeri işbirliğinin genel çerçevesinin çizildiği anlaşmadaki askeri işbirliği alanlarının ilkinin “askeri eğitim ve öğretim” olması öngörülüyor. Askeri eğitim ve öğretim, askeri okul ve merkezlerde verilen eğitim, öğretim ve kursları; ayrıca birlik, karargâh veya kurumlarda görevbaşı eğitimini ve karşılıklı ya da tek taraflı misafir askeri personel ya da öğrenci değişimi ile karşılıklı ziyaretleri kapsıyor. Anlaşmadaki işbirliği alanları, “tatbikatlara ortak katılım”, “askeri istihbarat değişimi,” “lojistik işbirliği ve hibe”, “barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğuyla mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekâtlar” olarak sıralanıyor.

‘SİHA’ İDDİASI

Anlaşmanın imzalanmasından sonra Türkiye’nin Etiyopya’ya SİHA sattığı ve bu SİHA’ların Etiyopya ordusu tarafından isyancı TPLF güçlerine karşı kullanıldığı haberleri basında yer almıştı. Öte yandan Etiyopya hükümeti, geçen hafta sonunda ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde bulunan silahlı güçlere karşı 16 aydır süren çatışmalarda “insani ateşkes” ilan etmiş, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.