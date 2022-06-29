‘Türkiye’nin harcaması düşüşte’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in duyurduğu 2021 Yıllık Raporu’ndaki veriler, Liderler Zirvesi öncesi güncellendi. NATO ülkelerinin 2022 sonuna dek yapmaları beklenen savunma harcamalarına ilişkin tahminlerin yer aldığı rapora göre, savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı en yüksek ülke, 2021’deki gibi yine Yunanistan olacak.
Yunanistan’ın, 2022 sonu itibarıyla ulusal gelirinin yüzde 3.76’sını savunmaya ayırması bekleniyor. Uzun yıllar NATO içinde savunmaya en yüksek payı ayıran ABD ise yüzde 3.47 ile 2022 sonunda ikinci sırada yer alacak.
2021’de ulusal gelirinin yüzde 1.62’sini savunmaya ayıran Türkiye’nin bu alandaki harcama payının 2022 sonunda yüzde 1.22’ye düşmesi öngörülüyor. NATO’da silah ve teçhizat harcamalarının GSYİH’e oranı en yüksek üç ülke Lüksemburg, Macaristan ve Yunanistan oldu. Yunanistan, 2022 sonunda savunma harcamalarının yüzde 45’ini silah ve teçhizata ayıracak. Türkiye’nin 2022 silah ve teçhizat harcamalarının oranı ise yüzde 30.8 olacak.
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