Libya, Türkiye'nin askeri üs kurmak için liman kiraladığına dair haberleri yalanladı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:15

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:15

Türkiye'nin, Libya'nın Akdeniz kıyısındaki Khums kentinde bulunan Khums Limanı'nı askeri üs kurmak amacıyla 99 yıllığına kiraladığına dair haberlere Libya tarafından yalanlama geldi.

Sputnik'e konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamuda, Arap basınında yer alan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Hamuda, çıkan haberler hakkında "Bu, gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberler, Arap basınına yansımış ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından duyurulmuştu.

??Türkiye, Libya'da askeri üs kurmak için El Khums Limanı'nı 99 yıllığına kiraladı.



??Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara kuvvetlerine verilecek olan limanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri üs kuracak.



??Kiralanan liman ile birlikte Türk deniz yetki alanlarına karşı da önleyici… pic.twitter.com/luR8TqYCXe — TÜRK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) August 16, 2023

TÜRK DEGS'in X platformundaki paylaşımında, "Türkiye, Libya'da askeri üs kurmak için El Khums Limanı'nı 99 yıllığına kiraladı. Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ne verilecek olan limanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri üs kuracak. Kiralanan liman ile birlikte Türk deniz yetki alanlarına karşı da önleyici savunma ve aynı zamanda da ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak" ifadelerine yer verilmişti.