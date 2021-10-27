Türkiye’ye yaptırım kararı alınmıştı: S-400 sistemi satın alan Hindistan için muaf tutulsun çağrısı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 11:18

ABD'li Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner ve Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn, Başkan Joe Biden'a S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Hindistan'a yaptırım uygulanmaması yönünde çağrı yaptı.

Senatörler, Biden'a yazdıkları mektupta, "Bu sistemlerin yaklaşan teslimatlarının, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımları tetikleyeceğinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

‘STRATEJİK ORTAKLIK ÜZERİNDE ZARARLI BİR ETKİ’

Senatörler, Hindistan'a CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasının iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklık üzerinde zararlı bir etkisi' olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Mektupta, "Bu nedenle, S-400 Triumf karadan havaya füze sistemini satın almayı planlayan Hindistan'a CAATSA'dan muafiyet vermenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi.

Senatörler, ayrıca Biden'a Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA), Başkan'ın, ülkenin 'ulusal çıkarlarının' söz konusu olduğu durumlarda feragatname yayınlamasına izin verdiğini anımsattı.

‘ESKİSİNDEN FAZLA SİLAH SATIN ALIYOR’

Mektupta, Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulmasının 'birkaç neden ötürü uygun olduğu', Hindistan'ın son yıllarda Rusya'dan silah ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için 'önemli adımlar' atarak, ABD'den eskisinden daha fazla silah satın aldığına dikkat çekildi.

Rusya'nın Hindistan'a silah ihracatının 2016 ile 2020 yılları arasında önceki 5 yıla göre yüzde 53 oranında düştüğü belirtilen mektupta, Yeni Delhi'nin bu dönemde ABD'den 3.4 milyar dolar değerinde silah alımı yaptığı kaydedildi.

Birkaç hafta önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Hindistan ziyareti sırasında Yeni Delhi'ye yönelik S-400 alımının 'tehlikeli' ve 'kimsenin çıkarına olmadığı' tehdidinde bulunmuştu.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM

ABD, aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacağı yaptırımlar ise 7 Nisan’da yürürlüğe girmişti.

-Sputnik