Türkiye’yi de ilgilendiriyor: ABD’den ‘seyahat’ kararı
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), seyahat kriterlerinin güncellediğini duyurdu. Türkiye'de uygulanan Sinovac, ABD'nin onay verdiği aşılar arasında yer almıyordu.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD seyahat kriterini güncelledi. Açıklamaya göre, ABD, uluslararası ziyaretçiler için ABD'li düzenleyici kurumlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yetkilendirilen COVID-19 aşılarını kabul edecek.
ABD, gelecek yıl başlayacak uluslararası seyahatlerde aşı zorunluluğu için DSÖ'nün onayladığı aşıları kabul edecek. Reuters'a açıklamalarda bulunan CDC sözcüsü, DSÖ'nün acil kullanım izin verdiği 6 aşının ülkeye seyahat kriterlerini karşıladığını belirtti.
HANGİ AŞILAR KABUL EDİLDİ?
ABD'nin kararı, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de uygulanan Sinovac, DSÖ'den acil kullanım onayı alsa da ABD'nin onay verdiği aşılar arasında yer almıyordu.
Habertürk'ün haberine göre DSÖ, şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına acil kullanım izni verdi. Seyahat kısıtlamalarını güncelleyen ABD'nin yanında İngiltere de Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıları tanıyacağını açıklamıştı.
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