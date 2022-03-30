Türkmenistan’da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı

Türkmenistan’da Kovid-19 nedeniyle cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Alınan yeni kararla beraber bu yasak kaldırıldı.

AA
30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00
Türkmenistan’da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı
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Türkmenistan’da ramazan ayı öncesi camiler ve mescitler cemaatle ibadete açıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Temmuz 2020'den itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Müftülüğün kararıyla ülke genelinde gerekli tedbirlerin yerine getirilmesi şartıyla açılan camilere vatandaşlar gelmeye başladı.

Cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesiyle vakit namazları, teravih namazı, cuma namazı ve bayram namazları muntazam şekilde kılınacak.



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