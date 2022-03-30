Türkmenistan’da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Türkmenistan’da ramazan ayı öncesi camiler ve mescitler cemaatle ibadete açıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Temmuz 2020'den itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Müftülüğün kararıyla ülke genelinde gerekli tedbirlerin yerine getirilmesi şartıyla açılan camilere vatandaşlar gelmeye başladı.

Cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesiyle vakit namazları, teravih namazı, cuma namazı ve bayram namazları muntazam şekilde kılınacak.