Tütün devi, astım ilacı üreticisini satın almak için anlaştı
Sigara üreticisi Philip Morris, İngiliz astım ilacı üreticisi Vectura'yı satın alma konusunda anlaştı.
Sigara üreticisi Philip Morris (PMI) , İngiliz astım ilacı üreticisi Vectura'daki hissedarların yaklaşık yüzde 75'inin desteğini alarak Vectura'yı yaklaşık 1 milyar sterlin karşılığında satın alma konusunda anlaştı.
PMI "tütün ürünleri sektöründen çıkma" ve sağlık ürünlerine geçme planı kapsamında Vectura'yı satın almaya çalışıyordu.
PMI CEO'su Jacek Olczak, "Vectura'yı satın alarak önemli bir dönüm noktasına ulaştık ve teklifimizi koşulsuz hale getirmek ve PMI'ı çoğunluk hissedarı yapmak için gereken yüzde 50'yi aşarak şirket hisselerinin yüzde 74'ünü almaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Vectura'yı almak için için özel sermaye şirketi Carlyle Group ile yarış halinde olan PMI, şansını artırmak için teklifini konkordato planından devralma teklifine çevirmişti.
Bu geçiş, PMI'nin Vectura hisselerinin yüzde 50'sinden biraz fazlasını satın alması için hissedarların desteğini almasını gerektirmişti.
Philip Morris, anlaşma için yasal izinleri ve Vectura yönetim kurulunun onayını aldı, ancak sağlık sektörü, bir tütün şirketinin sigaraların neden olduğu hastalıkları tedavi ederek para kazanması fikrini sorguluyor.
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