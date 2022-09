Twitter resmen duyurdu: Düzenleme özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, siyasi gündemlere yön vermek ya da skandalların duyulması söz konusu olduğunda en işlevsel araç olarak öne çıkıyor. Her gün en az 500 milyon iletinin paylaşıldığı platformda kullanıcılar 280 karakter sınırlaması altında dertlerini anlatmaya çalışıyor.

Ülkelerinde herhangi bir şekilde gündeme gelen kişilerin ilk önce eski iletilerine bakılıyor. Gündeme gelmesi olası isimler de öncelikle eski iletilerini gözden geçiriyor. "Düzeltme" özelliğinin olmayışı, kimi zaman kusurlu iletilerin silinerek yeniden, düzgün şekilde paylaşılmasına yol açabiliyor.

Twitter, 1 Eylül'de yaptığı bir duyuru ile "düzenleme düğmesini" test ettiklerini açıkladı. Twitter tarafından paylaşılan iletide, "Düzenlenmiş bir Tweet görürseniz, bunun nedeni düzenleme düğmesini test etmemizdir" ifadeleri yer aldı.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay