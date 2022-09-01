Twitter resmen duyurdu: Düzenleme özelliği geliyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 18:46

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, siyasi gündemlere yön vermek ya da skandalların duyulması söz konusu olduğunda en işlevsel araç olarak öne çıkıyor. Her gün en az 500 milyon iletinin paylaşıldığı platformda kullanıcılar 280 karakter sınırlaması altında dertlerini anlatmaya çalışıyor.

Ülkelerinde herhangi bir şekilde gündeme gelen kişilerin ilk önce eski iletilerine bakılıyor. Gündeme gelmesi olası isimler de öncelikle eski iletilerini gözden geçiriyor. "Düzeltme" özelliğinin olmayışı, kimi zaman kusurlu iletilerin silinerek yeniden, düzgün şekilde paylaşılmasına yol açabiliyor.

RESMEN DUYURDULAR

Twitter, 1 Eylül'de yaptığı bir duyuru ile "düzenleme düğmesini" test ettiklerini açıkladı. Twitter tarafından paylaşılan iletide, "Düzenlenmiş bir Tweet görürseniz, bunun nedeni düzenleme düğmesini test etmemizdir" ifadeleri yer aldı.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay — Twitter (@Twitter) September 1, 2022

Bazı kullanıcılar bu fikre katılırken, bazıları da karardan pek memnun olmadıklarını belirtti. Pek çok kişi geçmişte paylaştıkları rahatsız edici iletilerden dolayı eleştiri oklarının hedef olmuştu. Karardan memnun olmayan birçok Twitter kullanıcısı, bu yeni özellikle birlikte, "geçmişte kusurlu iletiler paylaşmış kişilerin sosyal medya geçmişlerini yeniden düzenleyebileceklerinden" endişe ediyor.

"SINIRLI DÜZENLEME"

Ancak Twitter tarafından İngiliz Ladbible haber platformuna yapılan açıklamada, "Özelliğin yalnızca test aşamasında olduğu ve kullanıcılara, iletilerini paylaştıktan sonraki 30 dakika içinde sınırlı bir düzenleme olanağı tanınacağına" vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Tweet düzenleme özelliği ekibimiz tarafından dahili olarak test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda, özelliğin başlangıç olarak "Twitter Blue" abonelerine genişletileceğini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

"KÜÇÜK BİR GRUPLA TEST EDİYORUZ..."

Ladbible'a konuşan Twitter sözcüsü ayrıca şunları kaydetti:

"Potansiyel sorunları, geniş kitlelerle paylaşmadan önce belirlememize ve çözmemize yardımcı olması için her yeni özellik gibi "Tweet düzenleme" özelliğini de kasıtlı olarak küçük bir grupla test ediyoruz. Bu bizim en çok talep edilen özelliğimiz olduğundan, doğru bir şey yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Yaptığımız testlerden, bu yeni özelliğin nasıl kullanıldığını ve insanların Tweet okuma ve yazma şekli üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde anlamayı umuyoruz..."

"DÜZENLEME GEÇMİŞİ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK"

Twitter kullanıcılarının en çok merak ettiği alan olan "düzenleme geçmişi" de açıklamada yer buldu. Buna göre;

- Tweetler yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecek

- Düzenlenmiş Tweetler, söz konusu iletinin düzenlendiğini belirten bir simge, zaman damgası ve etiket taşıyacak, böylece okuyucular orijinal Tweet'in değiştirildiğini açıkça görebilecek

- Etikete dokunmak ise kullanıcıları, düzenlenen Tweet'in geçmiş sürümlerini içeren "düzenleme geçmişi" alanına götürecek.