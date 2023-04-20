Twitter'da bir dönem resmen kapandı! Mavi tikler kaldırıldı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 22:17

Güncelleme: 20.04.2023 - 22:17

Twitter’da, kullanıcının hesap adının yanında gösterilen doğrulama işareti mavi tik 2009 yılında kullanılmaya başlamıştı. Tesla ve SpaceX’in de sahibi Elon Musk, BBC’ye, mavi tikli hesapların tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.

TAMAMI KALDIRILDI

The New York Times dahil bazı hesaplar, ücretli doğrulama için kaydolmayacağını açıklamasının ardından "doğrulanmış" mavi tik onayını kaybetmişti. Sosyal medya platformu, Twitter Blue için 8 ABD Doları ücret ödemeyen eski hesaplardan T24 dahil, doğrulanmış onay işaretlerinin tümünü kaldırdı.