Twitter’dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş
Sosyal medya platformu Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliğini hayata geçirdi.
Sosyal medya platformu Twitter, insanların favori içerik oluşturucularına Bitcoin ile bahşiş vermelerine izin verecek ve Spaces özelliğinde sesli sohbet odaları barındıran bazı kullanıcılara ödeme yapmak için bir fon başlatacak.
Dünya çapında iOS cihazlarındaki Twitter kullanıcıları, daha önce küçük bir test kullanıcısı grubuyla sınırlı olan dijital ödemeleri gönderip alabileceği belirtildi.
Twitter'da bundan sonra NFT'ler ile kimlik doğrulama da yapılabilecek. Twitter, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahşişler özelliğini test ettik, insanlar parayı seviyormuş. Yakında iOS ve Android için yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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