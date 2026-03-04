UAEA’dan İran açıklaması: Nükleer bomba kanıtı yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grossi, şu ana kadar İran’ın nükleer bomba geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin raporlarında bu noktayı açık biçimde ifade ettiğini kaydetti.

Grossi, buna karşın İran’ın silah seviyesine yakın zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyüklüğünün ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine tesislere tam erişim verilmemesinin ciddi endişe yarattığını vurguladı.

Grossi, “İran’ın nükleer programı hakkındaki raporlarımda çok net ve tutarlı davrandım: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte, silah sınıfına yakın zenginleştirilmiş uranyumdan oluşan büyük stokları ve müfettişlerime tam erişim izni vermeyi reddetmesi ciddi endişe kaynağıdır” dedi.

UAEA Başkanı, İran’ın ajans ile iş birliği yapmaması ve nükleer programına ilişkin denetim sorunlarının çözülmemesi halinde Ajansın İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğuna dair güvence veremeyeceğini belirtti:

“Bu nedenlerle, önceki raporlarımda belirttiğim gibi, İran UAEA'nın çözülmemiş güvenlik önlemleri konularını çözmesine yardımcı olmadıkça ve bu yardım gerçekleşmedikçe, kurum İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence veremeyecektir.”

Grossi, İran’ın ajansla iş birliği yaparak denetimlere tam erişim sağlaması gerektiğini ifade etti.