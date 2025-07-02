UAEA içinde casusluk skandalı: İngiliz istihbaratçı deşifre oldu

“The Grayzone” adlı haber platformunun yayınladığı belgelere göre, İngiliz istihbarat servisi MI6’ye bağlı bir ajan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) sızarak, İran’a yönelik Batı yaptırımlarının koordinasyonunda kilit rol oynadı.

İddiaların merkezinde, İngiliz istihbarat görevlisi Nicholas Langman yer alıyor. Langman’ın adı, İngiltere’ye bağlı gizli operasyonlar yürüten “Torchlight” adlı yapılanmaya ait sızdırılmış belgelerde geçiyor.

Bu belgelere göre Langman, UAEA ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) gibi kurumlarda aktif olarak görev aldı.

Langman’ın özgeçmişinde, “nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını önlemek amacıyla çok uluslu ekipleri yönettiği” ve UAEA’ya destek verdiği belirtiliyor.

İRAN YAPTIRIMLARININ MİMARLARINDAN BİRİ

Langman’ın 2010-2012 yılları arasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın “Karşı Proliferasyon Merkezi”nde görev yaptığı dönem, İran’a yönelik uluslararası yaptırımların hız kazandığı bir döneme denk geliyor.

Bu süreçte Langman, ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki üst düzey yetkililerle koordineli çalışarak, İran’a karşı yaptırımların uygulanmasında etkin rol oynadı.

Langman, bu faaliyetlerin, İran nükleer programına karşı yürütülen diplomatik mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli katkı sağladığını ileri sürüyor.

Langman’ın görev yaptığı dönemde, İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlar ve nükleer tesislerde meydana gelen sabotajlar dikkat çekmişti. Özellikle İsrail istihbaratının bu saldırılarda rol oynadığı iddiaları, İran tarafından sık sık gündeme getiriliyor.

Aynı dönemde, ABD ve Avrupa Birliği, İran’a yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

TAHRAN, UAEA'YI İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLUYOR

Tahran yönetimi uzun süredir UAEA’yı, Batılı ülkeler ve İsrail ile iş birliği yapmakla suçluyor. İranlı yetkililer, UAEA’nın, nükleer bilim insanlarının kimliklerini ve kritik tesislerin konumlarını İsrail ile paylaştığını iddia ediyor.

Bu suçlamaların gölgesinde, 12 Haziran’da UAEA, İran’ı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nı (NPT) ihlal etmekle suçladı. Ertesi gün, İsrail hava saldırılarıyla İran’ın nükleer altyapısını ve bilim insanlarını hedef aldı.

13 Haziran’da başlayan saldırılar, 22 Haziran’da ABD’nin de operasyona katılmasıyla büyüdü. Toplam 12 gün süren çatışmalar, geçen hafta ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle sona erdi.

Ateşkesin ardından İran, UAEA ile tüm iş birliğini askıya aldığını, Ajans Genel Direktörü Rafael Grossi’nin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini ve nükleer tesislere yönelik rutin denetimlerin sona erdiğini açıkladı.