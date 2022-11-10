Üç boyutlu yazıcılarda üretilen silahlarda büyük artış

Yetkililere göre bu baskın, 3D yazıcıyla üretilen silahların nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek açısından da önemliydi.

Uzmanlar bunun endişe verici bir eğilim olduğunu söylüyor.

Bu tür silahların ilk örnekleri güvenilirliği düşük olan tek kullanımlık tabancalardı.

Fakat İngiltere Ulusal Suç Kurumu (NCA) yeni silahların güvenilir ve sağlam tasarımlara sahip olduğunu söylüyor.

“Bunların arasında otomatik silahlar da, aynı anda birden fazla mermi atabilen silahlar da bulunuyor.”

Güncel tasarımların, üç boyutlu yazıcılarda istenen silahın yüzde 80-90’ının üretilmesine imkan sağladığını anlatan Perfect, namlu gibi bazı metal parçaların ise geleneksel yöntemlerle üretilmesi gerektiğini söylüyor.

Bunun dışında silahların mermileri de yazıcıda üretilemiyor, başka bir şekilde temin edilmeleri gerekiyor.

Perfect, bu silahların diğer silahlar gibi tespit edilmesinin mümkün olduğunu, detektörlerden kaçamadığını belirtiyor.

Fakat bu silahların izini sürmek çok daha zor. Çünkü seri numarası veya ruhsat kaydı bulunmuyor.

Kolluk kuvvetleri her geçen gün daha fazla 3D yazıcıda üretilmiş silaha el koyuyor.

İngiltere’de 2021 başından bu yana 21 baskın yapıldı. Bu geleneksel silah baskınlarına kıyasla az olsa da önceki yıllara kıyasla büyük bir artışa işaret ediyor.

Perfect’e göre pandemi nedeniyle uluslararası suç örgütlerinin sınırdan silah geçirme imkanının azalması sonucu, bu şekilde silah almak isteyenler 3D yazıcılara yöneldi.

Brighton Üniversitesi Kriminoloji ve Kamu Politikaları Profesörü Peter Squires da bu yöntemle üretilen silahların yarattığı tehdidin büyüyeceği görüşünde.

BBC’ye konuşan Prof. Squires “Çok hızlı yayıldılar. Bu tehdidin daha da büyüyeceğini düşünüyorum çünkü buna olanak sağlayan bir teknoloji var. Yazılımlar ve tasarımlara internet üzerinden ulaşmak mümkün” diyor.

Bazı plastik silahların güvenilir özelliklere sahip olmadığını belirten Squires, yine de silahın varlığının başlı başına bir korku unsuru olduğunu, silahlı suçlarda ateş açma oranının yalnızca yüzde 20 olduğunu vurguluyor.

Londra’daki Kings College Radikalleşme Çalışmaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Rajan Basra, İngiltere’deki durumun Avrupa genelindeki trendi yansıttığını söylüyor.

Çoğu şiddet yanlısı radikalin tercih ettiği bir silah türü olduğunu belirten Basra, 3D yazıcıda üretilen silahların ise yasa dışı silah alma imkanı bulunmayanlar için bir alternatif sunduğunu aktarıyor:

“Bu tür silahları üretmeyi ve hatta kullanmayı hedefleyen radikallerin sayısı düzenli olarak artıyor. İspanya, İsveç, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de bunun örneklerini gördük.”

Basra, bu silahlara en çok ilgi gösterenlerin aşırı sağcı gruplar olduğunu, diğer grupların bu teknolojiyle pek ilgilenmediğini de ekliyor.