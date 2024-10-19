Üç ülkeden Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat

Yayınlanma: 19.10.2024 - 14:34

Güncelleme: 19.10.2024 - 14:34

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen "IMEX 2024" adı verilen tatbikat, "bölgede kolektif güvenliği artırmayı ve çok taraflı iş birliğini genişletmeyi" amaçlıyor.

Hint Okyanusu'nda düzenlenen askeri deniz tatbikata İran'ın yanı sıra, Rusya, Umman, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Pakistan, Katar ve Bangladeş'in de katıldığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerin bir kısmının birliklerle tatbikatta yer aldığı, bir kısmının da gözlemci olarak katıldığı ifade edildi.