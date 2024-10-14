NATO, Batı Avrupa'da nükleer tatbikata başladı
NATO, yıllık nükleer tatbikatı "Steadfast Noon"un bugün başlayacağını ve iki hafta süreceğini duyurdu.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata 60'tan fazla uçak katılacak.
Batı Avrupa üzerinde eğitim uçuşlarının yapılacağı tatbikat kapsamında ABD'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçakları da bulunacak.
Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Nükleer caydırıcılık, müttefik güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, İttifak'ın nükleer caydırıcılığının önemli bir testidir. NATO'nun tüm müttefikleri koruyacağı ve savunacağı yönündeki her düşmana net bir mesaj gönderiyor" değerlendirmesine yer verildi.
NATO'nun nükleer tatbikatı, her yıl ekim ayında yapılıyor.
Bu yılki tatbikat, ev sahibi ülkeler Belçika ve Hollanda üzerinden, Danimarka, İngiltere ve Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında uçuşları içeriyor.
Tatbikat, iki hafta sürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- Kars'ta kışın habercisi hasat başladı