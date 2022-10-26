Üç ülkeden Kuzey Kore'ye son uyarı: Emsalsiz ölçekte yanıt verilecek

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:04

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, Tokyo'da, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong ile görüştü.

Görüşmede Bakan Yardımcıları, Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin bölgesel askeri tehditlerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesinde mutabakata vardı.

Diplomatlar, "uluslararası topluma ciddi ve açık tehdit" şeklinde niteledikleri Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı ortak hareket edilmesinde anlaştı.

Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori, düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgesel güvenlik durumunun hızlı şekilde ciddileştiğini belirterek, "üç ülkenin iş birliğinin daha önemli hale geldiğini" ifade etti.

Mori, üç ülkenin, Rusya-Ukrayna krizinde "Moskova yönetiminin nükleer şantajlarına asla müsamaha gösterilmemesinde" fikir birliğine vardığını söyledi.

"EMSALSİZ ÖLÇEKTE YANIT VERİLECEK"

Güney Koreli Bakan Yardımcısı Chung, Kuzey'in yeni bir nükleer deneme yapması halinde "emsalsiz ölçekte yanıt" verilmesinde, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin anlaştığını kaydetti.

ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman da "pervasız ve bölgede istikrar bozucu" şeklinde nitelediği Kuzey Kore'den provokasyonlarını sürdürmekten vazgeçmesini istedi.

Sherman, Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında "nükleer, konvansiyonel ve füze savunma dahil askeri kapasitelerini" tam olarak kullanacaklarını yineledi.

Mori, Sherman ve Chung, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesi girişimlerine karşı çıktıklarını ifade etti.