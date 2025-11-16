Uçağı çocuklarına teslim etti, 75 kişi hayatını kaybetti

23 Mart 1994’te Moskova’dan Hong Kong’a gitmek üzere havalanan Aeroflot 593 sefer sayılı Airbus A310, yerel saatle 00.58’de Sibirya’daki Kuznetsk Alatau dağlarına çarptı. Uçakta 63 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Kazadan hiç kimse sağ kurtulamadı.

Uçağın kontrolü o sırada yardımcı kaptan Yaroslav Kudrinskiy’deydi. Kaptan dinlenmeye çekilmiş, kokpitte bir diğer yardımcı pilot İgor Piskaryov bulunuyordu.

Kudrinskiy, yanında seyahat eden 15 yaşındaki oğlu Eldar ve 13 yaşındaki kızı Yana’yı kokpite davet etti. Onlara 'uçağı nasıl kullandığını' göstermek istiyordu.

OTOMATİK PİLOT DEVRE DIŞI KALDI

Kara kutu kayıtlarına göre Kudrinskiy önce kızına, sonra da oğluna, pilot koltuğuna oturma izni verdi. Yana, babasının yönlendirmesiyle kumandaları hafifçe çevirdi, fakat uçuşta bir sorun yaşanmadı. Ancak kısa süre sonra koltuğa geçen Eldar, babasının yönlendirmesiyle kumandayı yaklaşık 30 saniye boyunca bastırdı.

Bu hamle, Airbus’ın otomatik pilot sisteminin bir kısmını sessizce devre dışı bıraktı, fakat Rus pilotlar, sistem uyarılarını fark edememişti. Uçak, fark edilmeden sola yatmaya ve kontrolden çıkmaya başladı. Eldar “Baba, neden dönüyor?” diye sorduğunda artık çok geçti.

PANİK DOLU SON ANLAR

Kudrinskiy, kontrolü geri almaya çalıştı, ancak uçağın bir kısmı hâlâ otomatik pilotta, diğer kısmı ise manuel kontrol altındaydı. Bu durum, uçağın dengesini tamamen bozdu. Uçak 90 derece yan yatış açısına ulaştı, ardından dik bir dalışa geçti.

Pilotlar uçağı kısa süreliğine toparladıysa da aşırı manevra nedeniyle bu kez tam tersi yönde aşırı tırmanışa geçti. Motorlar stall (havada tutunamama) konumuna girdi. Kudrinskiy, oğluna panikle bağırdı:

Eldar, geri git! Tehlikeyi görüyorsun, hemen çık!

Fakat artık her şey için çok geçti.

Dağlara çarpan uçak, 75 canı aldı

TRAJEDİK SON

Saat 00.58’de, uçak saatte yaklaşık 260 kilometre hızla Kuznetsk Alatau sıradağlarına çarptı. Çarpışmada tüm yolcular ve mürettebat hayatını kaybetti. Kara kutu kayıtları, son dakikalarda kokpitteki seslerin panik, çığlık ve kontrolsüz komutlarla dolu olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma, kazanın “mekanik arızadan değil, insan hatasından” kaynaklandığını belirledi. Pilotun iyi niyetle başlayan bu hatası, havacılık tarihinde 'aile trajedisine dönüşen eğitim hatası' olarak geçti.