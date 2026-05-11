Uçağın motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti: Yolcular acil tahliye edildi

ABD’deki Denver International Airport’nda korku dolu anlar yaşandı. Yetkililerin açıklamasına göre havaalanına izinsiz giren bir kişi, kalkış hazırlığındaki yolcu uçağının motoruna kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Frontier Airlines’a ait Los Angeles seferini yapmaya hazırlanan Flight 4345 uçağının pistte hareket ettiği sırada meydana geldi.

Kimliği henüz açıklanmayan kişinin havaalanı çitlerini aşarak piste girdiği ve uçağa çarpmasından yaklaşık iki dakika sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre pilot kuleye, “Pistte duruyoruz, birine çarptık ve motor yangını çıktı” bilgisini verdi.

Pilot ayrıca uçakta 224 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğunu, kişinin pistte yürüdüğünü söyledi. Çarpışmanın ardından motorda yangın çıkarken kabine duman dolduğu bildirildi.

YOLCULAR ŞİŞME KAYDIRAKLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Uçakta bulunan yolcular acil durum prosedürü kapsamında pist üzerinde tahliye edildi. Cep telefonu görüntülerinde bazı yolcuların maskelerle uçaktan indiği, şişme kaydıraklar kullanılarak tahliyenin gerçekleştirildiği görüldü.

Videolarda çocukların da bulunduğu yolcuların uçaktan uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, çarpışmanın tek bir kişiyle ilgili olduğunu ve kabinde duman görülmesinin ardından kalkışın iptal edildiğini duyurdu.

12 KİŞİ YARALANDI

Tahliye sonrası yolcular otobüslerle terminale taşınırken, havaalanı yetkilileri 12 kişinin hafif yaralandığını, 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yolculardan Jacob Anthens, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Motor patladı. O kadar fazla duman vardı ki önümüzü göremiyorduk” ifadelerini kullandı.

Anthens ayrıca yolcuların uzun süre pistte yardım beklediğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası National Transportation Safety Board tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı pist geçici olarak uçuşlara kapatılırken daha sonra yeniden açıldı.

Öte yandan olay, bir gün önce Delta Air Lines çalışanının Orlando International Airport’nda görev sırasında hayatını kaybetmesinin ardından yaşandı. Delta Air Lines, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.