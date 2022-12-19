ABD'de yolculara 'türbülans' şoku: Çok sayıda yaralı var
ABD hava yolu şirketi Hawaiian Airlines'a ait bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.
ABD'nin en büyük onuncu ticari havayolu şirketi Hawaiian Airlines'a ait bir uçak, havada seyir halindeyken şiddetli türbülansa girdi.
Phoenix'ten Hawaii'ye giden uçağın türbülansa girmesiyle korku dolu anlar kameralara yansıdı.
Uçağın türbülansa girmesi sonucunda 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın saat 10:50'de güvenli bir şekilde indiği belirtilirken, olay öncesinde fırtına ve şiddetli rüzgarın olduğu kaydedildi.
CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU— shon gables (@shongables) December 19, 2022
YARALILARDAN EN KÜÇÜĞÜ 14 AYLIK BİR BEBEK
Hawaii News Now'un aktardığına göre uçaktaki insanların türbülans sırasında "koltuklarından fırladığı" ve bir tanesinin de "dengesini kaybederek tavana çarptığı" belirtildi.
Honolulu Acil Sağlık Hizmetleri sözcüsü The Sun'a yaptığı açıklamada Hawaiian Airlines uçağında yaralananlardan 11'inin durumunun ciddi olduğunu, 20 yolcunun hastaneye kaldırıldığını ve dokuzunun durumunun stabil olduğunu kaydetti. Yaralı yolculardan birinin 14 aylık bebek olduğu ifade edildi.
HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Havayolu şirketinin bir sözcüsü 13 yolcu ve 3 mürettebatın hastaneye kaldırıldığını dile getirerek, olayı "kitlesel zayiat acil durumu" olarak nitelendirdi.
Sözcü ayrıca, uçağın 278 yolcu ve 10 mürettebat taşıdığını belirterek, "Havayolu, etkilenen tüm yolcuları ve çalışanları desteklemektedir ve mevcut olduğunda ek bilgi sağlayacaktır" dedi.
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