ABD'de yolculara 'türbülans' şoku: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin en büyük onuncu ticari havayolu şirketi Hawaiian Airlines'a ait bir uçak, havada seyir halindeyken şiddetli türbülansa girdi.

Phoenix'ten Hawaii'ye giden uçağın türbülansa girmesiyle korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Uçağın türbülansa girmesi sonucunda 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın saat 10:50'de güvenli bir şekilde indiği belirtilirken, olay öncesinde fırtına ve şiddetli rüzgarın olduğu kaydedildi.

