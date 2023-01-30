Uçakta bırakılan 3 ayı soğuktan öldü
Belçika'da, kar ve buz nedeniyle kalkış yapamayan uçakta bırakılan 9 tembel ayıdan 3’ü yaşamını yitirdi.
Belçika'nın Liege Uluslararası Havalimanı’nda, çok sayıda uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle askıya alındı.
AFP'nin haberine göre, Peru'dan Katar'a gitmekte olan ve içinde 9 tembel ayının bulunduğu bir uçak da olumsuz hava şartları nedeniyle havalimanında mahsur kaldı.
Valon Çevre bakanı Celine Tellier, konuya ilişkin verdiği demeçte "Sorumlulukların neler olduğuna ve bunun doğrultusunda ne gibi yaptırımların uygulanması gerektiğine bakacağız" açıklamasında bulundu.
Bal ayıları ya da "lippus" olarak da bilinen tembel ayılar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde savunmasız olarak listelenmiştir.
Genellikle dans eden ayılar olarak eğitilmek üzere yakalanırlar.
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