Karın ağrısı şikayetiyle geldi: Midesinden prezervatife doldurulmuş muz çıktı

Karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye gelen bir kişinin, midesinden prezervatife doldurulmuş muz çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 15:04
Karın ağrısı şikayetiyle geldi: Midesinden prezervatife doldurulmuş muz çıktı
Abone Ol google-news

Akademik yayımlar paylaşan Cureus dergisi, tıp dünyasını hayrete düşüren tuhaf bir vaka paylaştı. 

Bu tuhaf vakada, karın ağrısı, kusma şikayetleriyle acil servise giden bir adamın midesinden prezervatife doldurulmuş muz çıktı. 

34 yaşındaki adam acil servis doktorlarına, mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikayetleri çektiğini ve yemek yiyip içemediğini, bir gündür de tuvalete gidemediğini söyledi.

Doktorlar, tomografisi çekilen mide için cerrahi operasyon kararı aldı. Yapılan operasyon sonucunda adamın midesinden iki kat prezervatifin içine doldurulmuş muz çıkardı. 

Doktorlar, 34 yaşındaki adamın öfke nöbeti sebebiyle muz yuttuğunu ancak depresyon geçmişi olmadığını ve kendine zarar verme niyetinde bulunmadığını söyledi.

Doktorlar ayrıca, adamın olay sırasında sarhoş ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığını belirtti.


acil servis Mide prezervatif muz

İlgili Haberler

Duyma kaybı yaşıyordu: Ameliyatta kulağından çıkanlar şaşkına çevirdi

Duyma kaybı yaşıyordu: Ameliyatta kulağından çıkanlar şaşkına çevirdi
İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşkına çevirdi

İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşkına çevirdi

En Çok Okunan Haberler