Uçakta felaketten dönüldü: Hükümet heyeti alevlerin içinden kurtuldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden üst düzey hükümet yetkililerini taşıyan bir özel uçak, Kolwezi Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak alev aldı. Yolcular, alevlerin hızla yayılması üzerine uçağın kapılarından ve kanatlarından atlayarak hayatta kalmayı başardı.

Airjet Angola tarafından işletilen Embraer tipi charter uçak, Pazartesi günü saat 11.00 civarında inişe geçti. Uçak pist 29’a teker koyduktan sonra yavaşlamayı başaramadı ve gövdesinin üzerinde sürüklenerek pistten çıktı.

Yerel kaynaklara göre, olaydan yalnızca saniyeler sonra kuyruk bölümü bir anda alev topuna dönüştü.

Uçakta, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Maden Bakanı Louis Watum Kabamba ve beraberindeki geniş bir hükümet heyeti bulunuyordu. Alevlerin uçağın arka kısmını sardığı görülürken, yolcuların büyük bölümü ön kapıdan hızla tahliye edildi.

Uçağın ortasında veya arkasında kalan yetkililer ise yoğun duman nedeniyle kanat üzerine atlayarak kurtulmak zorunda kaldı. Görüntülerde yolcuların, yere düşerken çantalarını sıkıca tutarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

Havalimanı ekipleri, uçak alev aldıktan hemen sonra olay yerine koşarak yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Su hortumlarıyla müdahale edilen yangın sırasında personelin bir bölümü de içeride kalanları dışarı çıkarabilmek için kapı ve çıkışlara yöneldi.

Mucize eseri kazada can kaybı yaşanmadı ve ağır yaralanan olmadığı bildirildi.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bakan Kabamba’nın iletişim danışmanı Isaac Nyembo, uçağın “iniş sırasında pistten çıktığını” doğruladı.

Kazanın nedeni henüz netleşmezken, teknik inceleme sürüyor. Uçağın ise yangın sonrası neredeyse tamamen kullanılamaz hâle geldiği belirtildi.

Kabamba, uçak kazasından önce Kolwezi yakınlarındaki Kalondo Madenine gitmek üzere yola çıkmıştı.

Hafta sonu yaşanan ayrı bir felakette, maden sahası yakınındaki bir köprünün çökmesi sonucu 30’dan fazla bakır madeni işçisi yaşamını yitirmişti. Çöküşün, yoğun yağış ve panik sırasında atılan askerî ateş nedeniyle tetiklendiği iddia edilmişti.