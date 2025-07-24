Uçakta gizli kamera skandalı: Kabin memuruna 18 yıl hapis!

ABC News'in haberine göre, uçak tuvaletine cep telefonunu bantlayarak küçük yaştaki kız çocuklarını gizlice kaydeden eski kabin memuru Estes Carter Thompson III, 18,5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca, cezasının ardından beş yıl boyunca denetimli serbestlik şartı da getirdi.

Karar, Çarşamba günü Boston’daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Julia Kobick tarafından açıklandı. Kobick, sanığın davranışlarını ‘iğrenç’ olarak tanımlayarak, olayın mağduru çocukların ‘masumiyetlerini kaybettiklerini’ söyledi.

14 YAŞINDAKİ KIZIN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Thompson, Ocak 2024’te Virginia’nın Lynchburg kentinde tutuklandı.

Yetkililere göre, bir uçuş sırasında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, tuvalette gizli bir kamera düzeneği olduğunu fark ederek olayı yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine Thompson hakkında çocuk istismarı görüntüsü bulundurma ve çocukların cinsel istismarı amaçlı kayıt almaya teşebbüs suçlarından dava açıldı.

“BENCİL VE SAPKINCA BİR DAVRANIŞTI”

Mahkemede konuşan Thompson, yaptıklarını bencil, sapkınca ve yanlış olarak tanımlayarak özür diledi.

Polis, Thompson’ın Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde yaşadığını ve 7 ile 14 yaşları arasındaki dört farklı kız çocuğunu daha uçak tuvaletinde gizlice kaydettiğini iddia etti.

SAVCILARDAN SERT AÇIKLAMA

ABD hükümeti adına sunulan dava dosyasında savcılar, “Thompson beş küçük kızın hem masumiyetini hem de insanlara olan güven duygusunu çaldı. Onlara korku, güvensizlik, huzursuzluk ve üzüntü bıraktı” ifadelerine yer verdi.

Thompson, hapis cezasını Kuzey Carolina’daki FMC Butner cezaevinde çekecek. Avukatları, müvekkillerinin cinsel suçlulara özel bir rehabilitasyon programına katılmak istediğini belirtti. Thompson’ın avukatı, basına yorum yapmayı reddetti.