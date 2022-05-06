Üçüncü Ebola hastası Kongo'da öldü

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:05

48 yaşında ölen Kongo vatandaşı, Kongo'nun Ekvator eyaletini vuran 14. hemorajik ateş salgınındaki doğrulanmış en son vakaydı.



Kongo, 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 2 bin 300 kişiyi öldüren ve hastalık tarihinde kaydedilen en yüksek ikinci ölüm oranına sahip 13 Ebola salgını geçirdi.



WHO, sağlık çalışanlarının Ebola aşılarına başladığını ve 350'den fazla kişinin aşılandığını, 250'den fazlasının ise temaslı olduğunu söyledi.