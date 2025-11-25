Uçuş ortasında gizemli koku: Uçak acil iniş yaptı

ABD’de American Airlines’a ait bir yolcu uçağı, uçuş sırasında hem kokpitte hem de kabinde hissedilen anormal bir koku nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

AA 2118 sefer sayılı uçak, pazar günü Orlando’dan Phoenix’e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra sorun bildirdi. Uçuş ekibi, kokuyu tespit etmesinin ardından durumu hava trafik kontrolüne iletti.

Kayıtlara yansıyan telsiz konuşmasında pilotun, Houston’daki acil ekiplerden yardım istediği duyuldu:

“Burada birkaç nakil olacak. Muhtemelen dört ambulans ünitesine ihtiyacım var.”

Uçak, yerel saatle 19.10 sularında Houston’daki Bush Intercontinental Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı. Kapıya yanaştığı anda acil müdahale ekipleri tarafından karşılandı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

American Airlines, dört kabin görevlisi ve bir yolcunun “tedbir amaçlı” hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Olayın ardından diğer yolcular, Phoenix’e gitmek üzere farklı bir uçakla yeniden havalandı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçak içinde “fumes” olarak tanımlanan bir tür koku veya buhar tespit edildiğini doğruladı.

Ancak kokunun kaynağına ya da mürettebat ve yolcunun nasıl etkilenmiş olabileceğine ilişkin detay verilmedi. Houston İtfaiyesi’ne yorum için başvurulduğu, ancak henüz yanıt gelmediği belirtildi.

American Airlines, uçağın kendi gücüyle kapıya kadar geldiğini ve olay sonrası hızlıca yeni bir uçak tahsis edildiğini duyurdu:

“Takım arkadaşlarımıza profesyonellikleri için teşekkür ediyor, yolcularımızdan yaşanan aksaklık nedeniyle özür diliyoruz.”

FAA, olayla ilgili resmi bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.