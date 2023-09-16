UFO Tartışması büyüyor… Gerçek mi yoksa aldatmaca mı?

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:52

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:52

Komplo teorisyenlerin en sevdiği konulardan biri olan UFO’lar son dönemde ciddi otoriteler tarafından tartışılmaya başlandı. Eski istihbarat çalışanı David Grusch’un Senato toplantısında ortaya attığı iddialar UFO meraklıları tarafından heyecanla karşılandı. Uzun yıllardır konuşulan komplo teorilerinin kısmen yetkili ağızlar tarafından dile getirilmesi beklenen bir durum değildi. Ancak bu iddiaların ne kadarı doğru? Gerçekten çeşitli hükümetlerin sakladığı uzaylılar ve uzay araçları var mı? Yoksa tüm bunlar dünyayı yakından ilgilendiren bir takım gelişmeleri gölgelemek için hedef şaşırtma amaçlı mı kullanılıyor?

‘DÜNYA DIŞI MATERYALLER VAR’

UFO’lar üzerine yapılan ve kamuoyunda ses getiren senato toplantısında, eski istihbarat görevlisi David Grusch çarpıcı iddialarda bulundu. Grusch’a göre ABD, 1930’lardan bu yana dünya dışı varlıklardan haberdardı. ABD’nin kurduğu görev grubu, bu tanımlanamayan uzay araçlarını bulmak için süresi on yılları bulan programlar başlattı. Grusch, 2019’da bu görev grubu tarafından çeşitli programları tanımlaması için göreve çağrıldı. O zaman David Grusch, Ulusal Gözlem Ofisi’nde görevliydi. Ulusal Gözlem Ofisi ABD’nin casus uydularından sorumlu bir yapıydı.

Grusch’a göre kendisine bu gizli programlardan bahsedildi ancak erişim hakkı tanınmadı. Orada tanıştığı bazı arkadaşları, ABD’nin çeşitli yerlerde kaza yapmış uzay araçlarını topladığını ve tersine mühendislik yaptığını anlattı. “Uzaylı” kelimesini kullanmaktan çekinen Grusch, toplantıda UAP, yani tanımlanamayan hava olayı ve dünya dışı varlık tanımlarını tercih etti.

Ancak Grusch’ın konu üzerine gösterdiği merak ABD’nin yetkilendirdiği göre grubunda olumlu karşılanmadı. “Sert tepki” gördüğünü iddia eden Grusch, elde ettiği bilgileri sızdırmaya karar verdi. Gördüğü tepkiden kastın ne olduğunu soran senatörlere devam etmekte olan soruşturma yüzünden detay veremediğini belirtti.

Başka bir kongre toplantısı da geçtiğimiz günlerde Meksika’da gerçekleşti. Türünün ilki olan bu toplantıda gazeteci Jamie Maussan’ın ortaya attığı iddialar tartışıldı. Paylaşılan görüntüdeki 2 mumyalanmış küçük bedenin dünya dışı varlıklara ait olduğu iddia edildi. Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi’nin araştırmasına göre bu bedenler 1000 yıl önce mumyalanmışlar. Meksika Donanması Sağlık ve Bilim Enstitüsü Başkanı Jose de Jesus Zalce Benitez, bedenler üzerinde X-ray, 3 boyutlu canlandırma ve DNA analizi yapıldığını ve bedenlerin insanlarla bir bağının olmadığını söyledi.

ALDATMACA MI?

Meksika’da yapılan toplantı Batı medyasında geniş yankı bulsa da özellikle UFO meraklısı topluluklarda tepkiye yol açtı. Çünkü kendini gazeteci ve “ufolog” olarak tanıtan Maussan’ın daha önceki iddiaları çürütülmüştü. Yine aynı şekilde 2015’te bulduğu bir bedenin çocuk cesedi olduğu ortaya çıkmıştı. Yine 2017’de bulduğu bir takım cesetlerin büyük bir kafatası ve 3 parmağa ait olması üzerine bir televizyon kanalıyla anlaşma yapmış ve araştırmaya başlamıştı. Ancak çeşitli bilim insanları Maussan’ın bu iddiasının da doğru olmadığını ispatlamayı başardılar.

Son açıklama ise NASA’dan geldi. Geçtiğimiz yıl kurulan bir ekibin UFO’ların varlığı ile ilgili araştırmalar yaptığını ancak bu olağanüstü olayların dünya dışı varlıklar tarafından gerçekleştirildiğine dair bir kanıt bulamadıkları söylendi. NASA yetkilileri, bu konuda araştırma yapmak için heyecan yaratan başlıklardan ziyade bilimsel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguladılar. NASA’ya göre UFO araştırmaları yeni bilimsel ve teknolojik teknikler gerektirecek. NASA Başkanı Bill Nelson, milyarlarca yıldızın ve galaksinin olduğu uzayda başka bir dünyanın olabileceğine inandığını söyledi. Nelson, Devletin uzaylı teknolojilerine sahip olduğunu ve bunu saklayıp saklamadığını soran bir gazeteciye “bana kanıt gösterin” dedi.

NASA’nın olayı nispeten yatıştıran açıklamasının yanında tüm bunların aldatmaca olduğunu düşünmek için başka gerekçeler de var. Mesela 1997’de ortaya çıkan CIA belgelerine göre ABD istihbaratı Soğuk Savaş döneminde geliştirilen casus uçakların ortaya çıkmasını önlemek adına kamuoyunda UFO tartışmalarının yayılmasına bilerek müsaade etti. Sadece UFO’lar değil, çeşitli kişiler tarafından varlığı tespit edilen görüntüleri “buz kristalleri ve hava durumundaki ani değişimlere” bağladı. Bugünlerde görülen çeşitli uçan cisimlerin benzer deneysel teknolojiler olma ihtimali çok yüksek. Hatta bazı ABD’li yetkililer Batı ile Doğu arasında gerilmekte olan ilişkilerin bu tarz teknolojileri harekete geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Yani Batı’da görülen bu cisimler Rusya ve Çin gibi ülkelerin casusluk amacıyla kullandığı araçlar olabilirler.

PERDE GÜNDEM

Tabii bir de işin ekonomi boyutu var. Covid-19 sonrası dünya ekonomisi taşıyamadığı bir yükün altına girdi. ABD son dönemde ekonomik durgunluk ihtimalinden uzaklaşsa da çeşitli finans şirketleri piyasaların enflasyon tehdidini ciddiye almadığını söylüyor. Büyük varlık yönetimi şirketleri Blackrock ve Fidelity, Dünyaca ünlü yatırım gurusu Warren Buffet, ABD’li sigorta ve yatırım devi Berkshire Hathaway, son altı aydaki tabloya bakıldığında sert bir enflasyonla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İşte tam böyle bir dönemde UFO iddialarının artması ekonomi yönetimi konusunda zorlanacak iktidarlar için iyi bir şemsiye olabilir. Kamuoyunun gündemini işgal edecek her olağanüstü durum enflasyon sorunun daha az konuşulmasına yol açacaktır.

İşin sonunda, dünyayı ziyaret eden uzaylıların var olup olmadığını bilmiyoruz. Dünya dışı yaşam NASA Başkanı’nın da dediği gibi milyarlarca galaksinin olduğu bir evrende epey yüksek bir ihtimal de olsa, en azından zeki varlıkların bizim güneş sistemimizde ve belki de bizim galaksimizde olmadığını az çok tahmin edebiliyoruz. Dünyamızın Saman Yolu galaksisinin en ucundan 920 bin ışık yılı uzak olduğu düşünüldüğünde bu varlıkların bize ulaşması için ışık hızından defalarca kat daha hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Teknolojik olarak bizi milyonla katlayacak bu varlıkların evrende hiç iz bırakmadan dünyamıza gelmiş olmaları pek yüksek ihtimal değil. Tabii günümüzde insan yapımı İHA’ların dahi radarlara yakalanmadan ciddi yollar gidebildiği düşünüldüğünde ihtimalleri 0’a da indirmemek lazım. Bu nedenle uzaylılar üzerine araştırmalar görmezden gelinmemeli. Sadece aynı anda hareket eden dünya gündeminde ne var ona dikkat edilmeli, hepsi bu.