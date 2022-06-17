Uganda’da terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Uganda’da terör hücresi basıldı, 3 kişi gözaltına alındı.
Uganda ordusu, terör örgütü IŞİD'e yakınlığı ile bilinen Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) üyelerine operasyon düzenledi.
Uganda Ordu Sözcüsü Felix Kulayigye, yaptığı açıklamada, başkent Kampala'ya 60 kilometre uzaklıkta örgüte ait bir eve baskın düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Kulayigye, Luwero bölgesindeki baskında 3 kişinin gözaltına alındığını, bomba yapım ekipmanları ve silah ele geçirildiğini bildirdi.
Bu arada, mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar üzerine başlatılan operasyonda şüpheli evin 9 metre altında tünel bulunduğu ve söz konusu tünelde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.
Baskında ele geçirilen bir arabaya da bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi.
Uganda’da mevcut iktidara karşı bir ayaklanma olarak başlayan ve 1990’lı yıllardan itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren ADF terör örgütü, 2019 yılında IŞİD'e bağlılığını açıklamıştı.
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