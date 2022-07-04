Uganda'dan Etiyopya'ya cevap: İddialar tamamen uydurma

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:38

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Sözcüsü Felix Kulayigye, Etiyopya basınında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Felix Kulayigye, Uganda'nın Etiyopyalı isyancıları desteklediğine dair haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kulayigye, haberler için "Tamamen uydurma" diyerek, Uganda'nın Etiyopya'ya sınır olmadığına ve haberlerde geçen Uganda Savunma Bakanı'nın isminin de doğru olmadığına dikkati çekti.

Kulayigye'nin açıklaması, Uganda'nın Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) desteklediğine dair Etiyopya basınında çıkan haberlerin ardından geldi.