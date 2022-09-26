Uganda'dan Putin'e destek: Rusya'ya saldırı, Afrika'ya saldırıdır!

Uganda Devlet Başkanı'nın oğlu Muhoozi Kainerugaba, "Rusya'ya yapılacak bir saldırının, Afrika'ya yapılmış sayılacağını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:13
Uganda'dan Putin'e destek: Rusya'ya saldırı, Afrika'ya saldırıdır!
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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj gönderdi.

Muhoozi Kainerugaba, Twitter hesabından Putin'in resmini paylaşarak, "Rusya'ya yapılacak bir saldırının, Afrika'ya yapılmış sayılacağını" söyledi.

Kainerugaba, "Başkan Putin'in, nükleer savaş tehdidinde bulunmasına gerek yok. Onu duyuyoruz. Rusya'ya saldırı, Afrika'ya saldırıdır!" dedi.

Kainerugaba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen isimler arasındaydı.


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