Uğur Şahin’den aşıların etkinliğiyle ilgili kritik açıklama: "Evrimi yeni başladı"
BioNTech’in kurucu ortaklarından ve aynı zamanda şirketin CEO’su olan Uğur Şahin, Covid-19 aşısının etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Uğur Şahin, aşıların etkinliğiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Şahin, mutasyona uğrayan virüse karşı korunmak için gelecek yılın ortasına kadar yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Financial Times’a konuşan Şahin, koronavirüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bu durumun da şu an kullanılmakta olan Covid-19 aşısının yarattığı bağışıklığı azaltacağını söyledi.
Şahin ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
“Bu yıl [farklı bir aşı] tamamen gereksiz. Ancak gelecek yılın ortasına kadar farklı bir durum olabilir.”
FT ile yaptığı röportajda Şahin, şu anda dolaşımda olan Covid-19 varyantlarının, özellikle Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ancak mevcut aşıların etkinliğini ortadan kaldıracak kadar farklı olmadığını söyledi.
Şahin, güçlendirici atışların ana değişkenlerle başa çıkabilecek gibi göründüğünü ancak virüsün eninde sonunda aşı tarafından verilen bağışıklık tepkisinden kaçabilecek mutasyonlar geliştireceğini söyledi. Şahin, “Virüs kalacak ve virüs daha çok uyum sağlayacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı” dedi.
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