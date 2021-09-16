Uğur Şahin’den sürpriz itiraf: Aşıyı onun sayesinde bulduk
BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in kendisi için çok önemli bir yeri olan bir kişiye özel doğum günü kutlama videosu yayınladığı ortaya çıktı.
Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte BioNTech’i kuran ve Almanya’nın en varlıklı insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, dikkat çekici bir kutlamaya katıldı.
Sözcü'nün aktardığına göre; Şahin, Köln’de okurken "en sevdiğim öğretmen" dediği matematik öğretmeni Gisela Seulen’e bir kutlama videosu hazırlayıp gönderdi. Seulen’in kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu söyleyen Şahin, matematik öğretmeninin 80’inci yaş günü için bir video hazırladı.
Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan haberde Şahin’in Seulen’e hitaben, "Sizin öğrettikleriniz ve kişisel olarak sizin sayenizde koronavirüs aşısı geliştirmeye büyük bir kararlılıkla başladık" dediği belirtildi. Matematiğin, biyolojik düzen ve bulaşıcı hastalıklar arasındaki bağlantıyı kurmaya yardım ettiğini dile getiren Şahin, dört yaşındayken ailesiyle Köln’e taşınmıştı.
Video ile ilgili Alman basınına konuşan Seulen, Şahin’in mesajından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.
Köln’de lise ve tıp eğitimini alan Şahin yarın Köln Üniversitesi’nde eşi Özlem Türeci ile birlikte fahri doktorluk unvanını alacak.
Video Haberler
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- 35 yolcusu bulunan otobüste can pazarı!
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
- Futbol topuyla oynayan ayılar büyük ilgi gördü
- Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada
- Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
- Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
- “Çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
En Çok Okunan Haberler
- Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul
- Türkiye’yi sarsacak satırlar!
- İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!
- 'Bu kadarını beklemiyordum'
- Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’
- Hem sen bunun farkındasın hem de polis farkında
- Meteoroloji'den art arda şiddetli yağış uyarısı
- Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Şampiyonlar Ligi'nde yayın krizi!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!