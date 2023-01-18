Ukrayan İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi! Zelenski'den helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:36

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 14:09

Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde bir bakımevi ve anaokulunun yakınına helikopter düştüğü açıklandı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada helikopterin düşmesi nedeniyle birçok kişinin öldüğü ifade edildi.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve yardımcısının da bulunduğu öğrenildi.

Monastyrsky, Rusya savaşının başladığından beri hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brovary’de bugün yaşanan ve İçişleri Bakanı Monastyrskyi dahil 18 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Zelenski, “Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski taziye mesajında “Şu anda trajedinin kurbanlarının kesin sayısı belirleniyor. Bunlar arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yuri Lubkovych, yardımcıları ve helikopter ekibi yer alıyor. 10'u çocuk 25 kişi yaralandı. Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayın tüm koşullarını öğrenmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.