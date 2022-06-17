Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna kararını değerlendirdi. Zelenski, AB üyelik yolunun Rusya ile olan savaştaki zaferi yakınlaştıracağını dile getirdi.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 17:34
Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun Ukrayna'ya resmi aday statüsü verilmesi yönündeki tavsiyesini değerlendirdi. Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunun Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracağını dile getirdi.

Söz konusu kararın "tarihi" olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenski, "Bu, zaferimizi kesinlikle yakınlaştıracak AB üyelik yolundaki ilk adımdır" ifadesini kulandı.

 

Zelenski, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın aday ülke statüsünün onaylanacağını umduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye üyelik başvurusu yapan Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti.


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler