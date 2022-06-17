Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna kararını değerlendirdi. Zelenski, AB üyelik yolunun Rusya ile olan savaştaki zaferi yakınlaştıracağını dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun Ukrayna'ya resmi aday statüsü verilmesi yönündeki tavsiyesini değerlendirdi. Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunun Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracağını dile getirdi.
Söz konusu kararın "tarihi" olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenski, "Bu, zaferimizi kesinlikle yakınlaştıracak AB üyelik yolundaki ilk adımdır" ifadesini kulandı.
I commend the positive @EU_Commission Conclusion on ????’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 17, 2022
Zelenski, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın aday ülke statüsünün onaylanacağını umduğunu kaydetti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye üyelik başvurusu yapan Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti.
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