Ukrayna: Arabuluculukta en başarılı ülke Türkiye oldu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:41

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) basın toplantısı düzenledi.

Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk sürecine ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye farklı gerekçelerle arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biriydi. Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı" dedi.

Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek, iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi.

'BU BİR ÖRTBAS ETME OPERASYONU'

Dmitro Kuleba, Rusya'nın sürekli olarak "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirterek, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu" ifadesini kullandı.

Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit" ifadesini kullandı.

'HAYALİMİZ LEOPARD TANKLARI'

Dmitro Kuleba, savaşı kazanmak için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Kuleba, Almanya'nın elindeki Marder tipi tank ve Leopard tankların Ukrayna'ya tedarik edilebileceği mesajını vererek, "Tabii ki hayalimiz Alman Leopard tankları" dedi. Kuleba, şu an için böyle bir ihtimalin uzak olduğunu söyledi.

Kuleba ayrıca, her savaşın diplomasi yoluyla sona erdirildiğini, bununla beraber Rusya'nın tankıyla, topuyla ve uçaklarıyla Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.