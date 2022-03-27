Ukrayna, Avrupa'ya tren aracılığıyla ilk tahıl ihracını gerçekleştirdi

27 Mart 2022 Pazar, 14:29

APK-Inform tarım danışmanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülkenin deniz limanlarının Rus işgali nedeniyle kapalı kalması nedeniyle tüccarların Ukrayna mısırının ilk tedarikini trenle Avrupa'ya ihraç ettiğini söyledi.

Tüccarlar ve tarım yetkilisi, stokunda hala önemli miktarda tahıl bulunan Ukrayna'nın batı sınırından trenle ihracata başlayabileceğini söyledi.

APK-Inform bir raporda, "Birkaç bin ton mısırın ilk partileri şimdiden Ukrayna'nın batı kara sınırından ihraç edildi. Lojistikle ilgili zorluklar devam ediyor, arz hala talebin önüne geçiyor, ancak fiyatlar düşmeyi durdurdu” dedi.

Ukraynalı ulaştırma yetkilileri, Ukrayna'dan Avrupa'ya trenlerle ayda 600 bin ton tahıl ihraç edilebileceğini söyledi.

Ukrayna, dünyanın önde gelen tahıl yetiştiricisi ve ihracatçısıdır ve ihracatının neredeyse tamamı geleneksel olarak Karadeniz limanlarından sevk edilmektedir. Savaştan önce aylık tahıl ihracatı 5 milyon tonu aştı.

