Ukrayna Bahmut’tan çekiliyor... Aylardır süren muharebe bitiyor mu?
İngiliz istihbaratı tarafından yayımlanan güncel bir rapora göre Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentine yönelik saldırıları arttı. Rus ordusu son 24 saatte önemli ilerleme kaydetti ve Ukraynalıları çekilmeye zorladı.
Ukrayna savaşının en kanlı muharebelerinden biri olan Bahmut’ta çatışmalar yeniden şiddetlendi. Temmuz 2022'den bu yana kent içinde devam eden amansız mücadele, Rusların son 3 aydaki yoğun baskısıyla bitme noktasına geldi.
İki tarafın da yoğun kayıplar verdiği Bahmut, lojistik açından önemli bir transit nokta olmasının yanı sıra yaşanan büyük çatışmalar sonrası sembolik de bir önem elde etti.
Ruslar tarafından ocak ayında alınan Soledar kasabası Bahmut’un çevrelenmesinde önemli rol oynamış, Ukraynalıların kente lojistik destek sağlaması giderek zorlaşmıştı.
RUS ORDUSU VE WAGNERLER BARIŞTILAR
İngiliz istihbarat raporu, geçtiğimiz aylarda sürtüşmeler yaşayan Wagner paralı askerleri ve Rus ordusu personellerinin daha uyumlu hareket etmeye başladıklarını ve bu sayede daha başarılı olduklarını söyledi. Raporda, Rus hava piyadelerinin kentin etrafını sararken Wagnerlerin merkezden taarruza kalktığı bildirildi.
Ukraynalılar ise ciddi lojistik sorunlar yaşıyorlar ancak genel anlamda düzenli bir çekilme başlattılar. Ruslar şu anda Bahmut’un yüzde 80 kadarını kontrol ediyor.
UKRAYNA TAARRUZU ERTELEMİŞ OLABİLİR
İddiaya göre ABD’yi sallayan Pentagon sızıntıları Ukrayna’nın savaş planlarını açığa çıkartı. Hava savunma sistemlerinin yerlerinden, saldırı noktalarına kadar bir çok kritik bilginin kamuoyuna ulaşmasının ardından Kyiv Independent, Ukrayna’nın beklenen bahar taarruzunu ertelenmiş olabileceğini yazdı.
Ukraynalı uzmanlar, Batı'dan gelecek olan ekipmanların gecikmesinin yanı sıra Bahmut’ta verilen ağır kayıpların, taarruzun gecikmesine yol açabileceğini belirtti.
Bu sırada Rusya, olası bir taarruza karşı Zaporijya ve Bahmut bölgelerinde yeni tahkimatlar inşa etmeye devam ediyor.
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