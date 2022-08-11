Ukrayna bira fabrikasını vurdu: Amonyak sızıntısı gerçekleşti

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:33

Rusya destekli Donetsk Halk Cumhruyeti'nden açıklanan bilgiye göre, Ukrayna silahlı kuvvetleri bira fabrikasını vurdu. Saldırının sonucunda fabrikada, amonyak sızıntısı gerçekleşti.

Açıklamada, "Kalinin bölgesinde bulunan Donetsk bira fabrikasının tesislerine Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından bombardıman gerçekleştirildi. Bombardımanın ardından fabrikada amonyak sızıntısı meydana geldi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "etkilenen bölgenin iki kilometre olduğu" da belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Donets Acil Durum Bakanlığı, "Ukrayna güçlerinin saldırıları gece boyunca devam etti. Saldırılar, amonyak hattında 600 metrekareyi kaplayan bir yangına yol açtı" dedi.