Ukrayna Cumhurbaşkanı: Türkiye ile ilişkilerimiz ordularımızı daha güçlü hale getiriyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ikili ilişkilerin iki ülkenin de ordularını daha güçlü hale getirdiğini ifade etti.
İki ülke arasındaki ortaklığın geliştiğini söyleyen Zelenskiy Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu durum halihazırda ülkelerimizin askeri birliklerini güçlendiriyor. İmzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) da ekonomik büyümeye katkı sağlayacak" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dün gece yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edilmişti.
Ukrayna, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı birliklere karşı verdiği mücadelede ordusunu güçlendirmek için Türk savunma sanayi şirketi Baykar'dan İHA'lar satın almış ve Eylül sonunda bu İHA'lar için ortak eğitim ve bakım merkezleri kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamış, bu hamle Rusya'yı kızdırmıştı.
Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde yaptığı asker yığınağı da Batı'nın tepkisini çekmişti.
Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı gruplar hükümet güçleriyle 2014'ten beri savaşıyor. Bölgedeki çatışmalar Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin hemen ardından çıkmıştı. Ukrayna, çatışmalarda şu ana kadar en az 14 bin kişinin öldüğünü belirtiyor.
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