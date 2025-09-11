Ukrayna’dan Rus donanmasına dron saldırısı: 60 milyon dolarlık gemi ağır hasar aldı

Ukrayna Askerî İstihbarat Servisi (HUR), Perşembe günü yaptığı açıklamada özel kuvvetlerinin bir gün önce Novorossiysk yakınlarında Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait çok amaçlı bir gemiyi insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

Hedef alınan geminin Rus filosunda yalnızca dört adet bulunan ve yaklaşık 60 milyon dolar değer biçilen Project MPSV07 olduğu belirtildi.

HUR’un açıklamasına göre dron, geminin köprü kısmını vurdu. Saldırıda geminin seyrüsefer ve iletişim sistemleri ile elektronik gözetim donanımı imha edildi ve MPSV07 işlevsiz hale geldi. Onarım için yüksek maliyetli tamirat gerektiği bildirildi.

Saldırı sırasında geminin, Novorossiysk Körfezi’nde elektronik keşif ve devriye görevi yürüttüğü kaydedildi. Rusya, Kırım’daki üslerine yapılan tekrarlanan saldırılar nedeniyle donanmasının büyük kısmını bu bölgeye kaydırmıştı.

UKRAYNA'NIN YOĞUNLAŞAN DRON SALDIRILARI

Ukrayna son bir yılda Karadeniz’de yerli üretim hava ve deniz dronlarını giderek daha yoğun kullanıyor. Kiev yönetimi, bu yöntemle Rus donanmasına birçok başarılı darbe indirdiğini savunuyor.

1 Eylül’de Ukrayna droneları, Kırım’ın Simferopol kenti yakınındaki Hvardiiske hava üssünü vurmuş, en az iki Mi-8 helikopterini imha etmişti.

Daha önce de Sivastopol Körfezi’nde Rus donanmasına ait bir BUK-2190 römorkör hedef alınmıştı. Hedefin Rusya’nın seçkin PDSS su altı sabotaj birliğine ait olduğu ve saldırının bu birimin operasyonel kapasitesini ciddi biçimde azalttığı açıklanmıştı.

2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım, Moskova’nın savaşındaki en önemli üslerden biri olmaya devam ediyor. Rusya, yarımadayı Ukrayna topraklarının derinliklerine hava ve füze saldırıları düzenlemek için kullanıyor.