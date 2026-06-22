Ukrayna’dan Rusya’ya uzun menzilli saldırı: Füze tesisi hedef alındı

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Voronej bölgesinde füze üretiminde kullanılan elektronik parçaların üretildiği bir tesisin vurulduğunu duyurdu.

Kiev yönetimi, saldırının Rusya’nın askeri-sanayi kompleksine yönelik uzun menzilli operasyonların son halkası olduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hava fırlatmalı seyir füzelerinin kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, hedef alınan tesisin Rusya’nın savunma üretimi açısından “kritik bir bileşen” olduğu ifade edildi.

Ukrayna tarafına göre Voronej’deki tesis, Rusya’nın füze sistemlerinde kullanılan elektronik parçaların üretiminde rol oynuyordu.

Saldırının, Rusya’nın askeri üretim kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı operasyonların parçası olduğu değerlendiriliyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısı sonucu kentte 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'ya ait "yüksek hızda seyreden birkaç hava hedefinin" yok edildiğini belirten Gusev, "3 kişi yaralandı. Bunlardan birinin durumu ağır" ifadesini kullandı.

Gusev, saldırı sonucu Voronej'deki bir üretim tesisi ile birkaç apartmanın hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

UZUN MENZİLLİ SALDIRILAR ARTIYOR

Kiev, son dönemde Rusya’nın askeri altyapısı, enerji tesisleri ve savunma sanayisi bağlantılı hedeflerine yönelik uzun menzilli saldırılarını artırdı.

Voronej’deki saldırı da Ukrayna’nın cephe hattının gerisindeki Rus askeri üretim ağını hedef alma stratejisinin yeni bir örneği olarak kayda geçti.