Ukrayna delegesi Ankara'daki toplantıda Rus delegeyi yumrukladı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:28

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:32

Başkent Ankara'da gerçekleşen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Kurul toplantısında, Ukraynalı ve Rus delege birbirine girdi.

Ukraynalı delege Olesandr Marikovski, fotoğraf çekimi sırasında açtığı Ukrayna bayrağının zorla elinden alınmasına sinirlendi. Marikovski, bayrağı elinden zorla alan Rus delegeyi yumrukladı.

İsmi açıklanmayan Rus delegenin elinden Ukrayna bayrağını alan Marikovski, kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, olaya ilişkin "Türkiye'nin tesis etmeye çalıştığı barışçıl ortamı bozan bu davranışı kınıyorum" ifadesinde bulundu.

RUSYA ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtığı ve Rusya aleyhine sloganlar attığı kaydedildi.

Tansiyonun yükseldiği anların ardından TBMM Başkanı Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını isteyerek, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın" dedi.