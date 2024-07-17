Ukrayna'ya 'Birlik Devleti' uyarısı: 'Askeri doktrin uyarınca...'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomat Alexey Polishchuk, Ukrayna'nın Belarus'a yönelik provokasyonlarına “Birlik Devleti”nin askeri doktrini uyarınca uygun bir karşılık verileceğini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 17.07.2024 - 13:37
Ukrayna'ya 'Birlik Devleti' uyarısı: 'Askeri doktrin uyarınca...'
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomat Alexey Polishchuk, Ukrayna'nın Belarus'a yönelik provokasyonlarına “Birlik Devleti”nin askeri doktrini uyarınca uygun bir karşılık verileceğini söyledi.

Polishchuk, “Birlik Devleti'nin askeri doktrini uyarınca, Belarus'a yönelik dış saldırı Rusya tarafından ortak Birlik topraklarına tecavüz olarak görülecektir. Ukrayna tarafından yapılacak herhangi bir provokasyon uygun bir karşılık bulacaktır” dedi.

Polishchuk, şu anda Belarus'ta ortak bir bölgesel güç grubunun, modern Rus savunma sistemlerinin ve stratejik nükleer silahların konuşlandırıldığını yineledi. 

Polishchuk, “Bu güçler, Birlik Devleti ve KGAÖ'nün batı sınırlarının güvenliğinin sağlanmasında Belarus Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus Birlik Devleti, Rusya ve Belarus devletleri arasında kurulmuş devletler üstü oluşumdur. 26 Ocak 2000 tarihinde Birlik Devleti Antlaşması'nın iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girdi.


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