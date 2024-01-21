Ukrayna Donetsk'i vurdu: 13 ölü

Rusya'nın kontrolündeki Donetsk kenti, Ukrayna tarafından bombalandı. Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:02
Ukrayna Donetsk'i vurdu: 13 ölü
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Ukrayna'nın, Rusya kontrolündeki Donetsk kentini bombalaması sonucunda 13 kişi öldü. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya'nın atadığı Donetsk bölgesi başkanı Denis Puşilin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan kentin Ukrayna güçleri tarafından bombalandığını ve 13 kişi öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Acil servislerin olay yerinde çalıştığını belirten Puşilin, ilgili uzmanların da saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya çalıştığını ifade etti.

Donetsk'in Rusya tarafından atanan Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna güçlerinin dükkanların ve pazarın bulunduğu işlek bir bölgeyi bombaladığını söyledi. 


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