Ukrayna duyurdu: Kiev, Zaporijya ve Harkov Rus güçlerince vuruldu
Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya ve Harkov bölgelerine Rus güçlerince füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarının düzenlendiği bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bölge İdaresi Başkanı Oleksii Kuleba, Telegram'dan yaptığı paylaşımında, Kiev bölgesine füze saldırısının düzenlendiğini duyurdu.
Saldırının tam olarak hangi yerleşime yapıldığına dair bir bilgi paylaşmayan Kuleba, hava savunma sistemlerinin çalıştığını belirtti.
Zaporijya Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Aleksander Starukh da Telegram hesabından, Rus güçlerin Zaporijya kentine gece saatlerinde S-300 füzeleri ve İran yapımı İHA'lar ile saldırı düzenlendiklerini kaydederek, saldırılar sonucu enerji altyapı tesislerinin zarar gördüğünü belirtti.
Zaporijya bölgesine bağlı Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedoro de Melitopol'de 4 patlamanın meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamalarda saldırılar sonucu ölen veya yaralı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi.
Öte yandan Ukrayna basınında da yer alan haberlere göre, Harkov'da da gece saatlerinde patlamalar oldu.
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